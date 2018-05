Balingen Gewalt gibt es – auch an den Schulen im Kreis

Wichtig sei es, sie auf der Grundlage von Fakten sachlich zu thematisieren. "Es muss jedem Einzelfall nachgegangen werden, und die Betroffenen müssten Unterstützung bekommen von der Schulleitung, der Schulverwaltung und dem Personalrat: "Die Schulsozialarbeit ist auch für das Kollegium da, nicht nur für die Schüler."

Das Problem: Die Ressourcen würden "nach dem Gießkannenprinzip verteilt". Besser wäre es, Daten von den einzelnen Schulen zu erheben, den Bedarf zu ermitteln und die Hilfen dort zuzuweisen, wo sie gebraucht werden. Anders gesagt: ein Nachteilsausgleich für die Brennpunktschulen. Es sollte an allen Schulen Ethik-Unterricht angeboten werden, wo den Kindern, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, positive Werte und Kommunikationsformen vermittelt werden.

Häufig werde gefordert, dass Lehrer an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen. Das Problem: Die Angebote seien oft überfüllt. Wenn Probleme nicht im Klassenzimmer gelöst werden können, greift der § 90 im Schulgesetz mit verschiedenen Sanktionsstufen vom Nachsitzen bis hin zum Schulausschluss. In besonders krassen Fällen, wenn beispielsweise im Unterricht mit dem Handy gefilmt werde und der Film im Netz auftauche, müsse man sich selbstverständlich an die Polizei wenden.

Dem Leiter des Staatlichen Schulamts Albstadt, Gernot Schultheiß, sind aktuell keine Fälle von Gewalt gegen Lehrer bekannt. Das heiße nicht, "das an den Schulen im Zollernalbkreis nichts passiert", räumt er ein. Das heiße auch nicht, dass der eine oder andere Lehrer nicht Hilfe bei der schulpsychologischen Beratungsstelle suche. "Aber Zahlen sind mir da nicht bekannt", sagt Schultheiß.

Gewiss sei der Zollernalbkreis "kein weißer Fleck". Aber im Fall von Mobbing gegen Lehrer sei der Schulleiter als Vorgesetzter die erste Anlaufstelle. Erst wenn man auf Schulebene mit der Sache nicht fertig werde, werde das Schulamt hinzugezogen. Das sei bisher nicht der Fall gewesen. Als Beispiel nennt Schultheiß die Hohenbergschule in Albstadt, wo 80 bis 85 Prozetn der Schüler einen Migrationshintergrund haben: "Dort wurde ein so gutes Konzept ausgearbeitet, dass keiner der Lehrer die Schule gerne verlassen würde."