Balingen GEW im Gespräch mit Ministerin

Bernd Romer merkte an, dass die Rahmenbedingungen im Vergleich mit anderen Schularten oder Bundesländern an baden-württembergischen Grundschulen besonders schlecht seien. Das schlechte Leistungsniveau der Grundschulen stehe besonders seit der Veröffentlichung des IQB-Bildungstrends in der Kritik. Für die GEW stehe außer Frage, dass nicht die Arbeit der Lehrkräfte, sondern die Arbeitsbedingungen an den Grundschulen kritikwürdig seien.