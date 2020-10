Balingen Getunte Fahrzeuge im Fokus der Polizei

Auch interessant: Ex-Raser warnt vor illegalen Tunern

An drei Autos waren die Umbauten so gravierend, dass den Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden musste. Für einen 20-Jährigen war die Fahrt mit seinem BMW nicht nur an Ort und Stelle beendet, sein Fahrzeug wurde überdies aufgrund Veränderungen an den Frontscheinwerfern sowie am Auspuff sichergestellt.