Balingen Gess plant weiteren Gebäudekomplex

Entwürfe für den möglichen künftigen Neubau hatten neben dem Büro Wäschle zwei weitere Balinger Architekten geliefert: Schairer sowie Link. Als Sieger des nichtöffentlichen Wettbewerbs wählte die Jury Ende Mai den Wäschle-Entwurf. Das Büro Link hatte den bereits bestehenden Neubau entlang der Schwarzenburgstraße auf die Beine gestellt.

Völlig offen ist derzeit, ob und wenn ja wann dieses Bauvorhaben verwirklicht wird. Laut Geschäftsführer Frank Gess wird das Projekt nicht "mit heißer Nadel gestrickt". Dennoch: Ein zentrales Datum ist das Jahr 2023, das Jahr der Gartenschau. Eine Großbaustelle in dieser Zeit wäre wohl eher nicht ideal, nicht nur für die Stadt, sondern auch für Gess selbst. Abgesehen von laufenden Bauarbeiten in einer Phase, in der sich die Stadt schmuck darstellen will, will wohl kein Einzelhändler auf die dann möglichen Einnahmen durch die vielen Gartenschau-Besucher und damit potentiellen Kunden verzichten. Entweder also sollte das Vorhaben, wenn es angepackt wird, idealerweise bis zur Gartenschau fertig sein – oder aber es wird erst nach dem besonderen Jahr in Angriff genommen.

Weil sich die ins Auge gefassten Flächen komplett im Eigentum der Familie Gess befinden, ist ein schneller Baubeginn durchaus denkbar. Für das Areal besteht ein Bebauungsplan, möglich sind dort Gebäude mit bis zu drei Vollgeschossen sowie einem Satteldach.