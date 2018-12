Balingen Gesicht des Jobcenters entscheidend geprägt

Vor dem Eintritt in die Arbeitsverwaltung war sie viele Jahre bei der Volkshochschule Balingen tätig, dort zuletzt in der Verwaltung. Schon damals lagen ihr die persönlichen Kontakte zu den Menschen am Herzen, mit denen sie es zu tun hatte.

Mit offenem Blick für deren Sorgen und Bedürfnisse hat sie Anfang 2005 auch ihre Tätigkeit bei der Agentur für Arbeit begonnen. Als dann mit der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zur Grundsicherung eine neue Anlaufstelle gegründet wurde, war Weinfurth von Anfang an dabei. Zunächst in der ARGE, später im Jobcenter kümmerte sie sich in einfühlender Weise um die Anliegen ihrer Kunden. Schon lange vor dem Zunehmen der Flüchtlingsströme wirkte sie zudem als Migrationsbeauftragte und kümmerte sich um gefüchtete Menschen.

Ihren Einsatz und ihre Leidenschaft für die Kundenanliegen würdigten Teamleiterin Claudia Knaisch, der Personalratsvorsitzende Harald Uhl und Georg Link, Leiter der Agentur für Arbeit Balingen, in einer kleinen Feierstunde.