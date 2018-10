Balingen Geschmackvolles aus Balingen ist zu haben

Zu haben sind zum Start Apfelsaft aus Äpfeln von Balinger Streuobstwiesen, Honig, gesammelt von fleißigen Bienen in Balinger Wäldern, und Nudeln der Nudelmacherin Ute Peglau aus heimischen Rohstoffen.

Das Kürzel "BL" für Balingen solle somit vermarktet werden, sagt Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Die "LieBLingsDinge" zeichnen sich nach seinen Worten dadurch aus, dass sie ausschließlich in Balingen produziert worden sind. "Wir wollen keine Tassen mit BL-Aufdruck", macht Reitemann deutlich.

Die Idee, so Bernd Flohr, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins, stamme von Friedrich Scholte-Reh, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins sowie des Imkervereins. So kamen die ersten beiden "LieBLings"-Produkte Apfelsaft und Waldhonig zustande, ergänzt durch Balinger Nudeln von Ute Peglau. Flohr, Scholte-Reh, Sandra Strähler von Balingen aktiv und die Grafik-Design- und Werbeagentur von Bernd Rudek und Barbara Schmid bildeten ein Projektteam. Dieses machte sich Gedanken, wie man das Kürzel "BL" umsetzen könnte. "Nach kurzem Hin und Her ist uns ›LieBLing‹ eingefallen", so Barbara Schmid.