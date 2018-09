Balingen Geschmacksknospen explodieren beim Streetfood-Festival

Patrick Hecht aus Illmensee bringt ganz besonderes Hackfleisch auf die Feuerstelle. Er und sein Team vom Bodensee boten Wagyu-Burger an. Von Rindern, die in japanischer Tradition gehalten und verwöhnt werden, nämlich mit Massagen und Bier zum Trinken. Bekannt ist dieses Fleisch auch unter dem Namen Kobe und gilt als eines der besten rund um den Globus. Es fand beim Streetfood-Festival auf dem Balinger Messegelände viele Abnehmer.

Abnehmen war jedoch ganz und gar nicht angesagt am Wochenende. An jedem Stand lockten zum Teil exotische Kreationen, für die die Schlemmer gerne auch mal längere Wartezeiten in Kauf nahmen. Einer der Hits des von der Günzburger Rocking High GmbH organisierten Festivals, das im Sommer durch die halbe Republik tourt, war der langen Schlange nach zu urteilen der Surfburger. Der kam mit Rindfleisch, Bacon, Salat, leckerer Sauce sowie Garnelen und Jakobsmuscheln in die Servietten.

Wildschwein am Spieß