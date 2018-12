Balingen Gesangliche Reise führt um die ganze Welt

Marshall & Alexander präsentieren dabei eine musikalische Weltreise in aller Herren Länder. "Wir freuen uns sehr auf die Herausforderung, in vielen verschiedenen Sprachen zu singen", so Jay Alexander. Die beiden Vollblut-Entertainer sind Garanten dafür, dass Konzerte zu unvergesslichen Erlebnissen werden. Das bestätigt auch der große Zuspruch von Fans, die mittlerweile aus ganz Europa zu den Konzerten anreisen.

"Gerade in einer Zeit, in der sich die Welt dramatisch verändert, können wir mit Musik alle Grenzen sprengen und den Reichtum unterschiedlicher Kulturen mit unseren Stimmen feiern. Natürlich verändert Musik die Welt nicht, aber für einige Momente kann sie befrieden, Harmonie stiften und verbinden", so Marc Marshall. Und Jay Alexander ergänzt euphorisch: "Wer uns kennt weiß, wie sehr wir es lieben, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Und gerade die internationale Folklore hat so viele Herausforderungen, die uns als Duo wieder neue Klangfarben abverlangen."

Das Erfolgsrezept von Marshall & Alexander ist sicher die Unterschiedlichkeit. Stimmlich, optisch und charakterlich ergänzen sich die Beiden zu einem einzigartigen Ganzen. CDs und unzählige TV-Auftritte haben das Duo national und international bekannt gemacht. Ihre Passion ist und bleibt aber das Live-Erlebnis. Bei den Konzerten erzeugt der Zusammenklang der Stimmen immer wieder Gänsehaut. Ihre Vielfalt zelebrieren sie auf Open-Air-Bühnen, in Philharmonien, Konzerthallen, aber auch in Kirchen.