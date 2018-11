Balingen Gemeinsam tüfteln statt wegwerfen

Balingen. Jeden ersten Freitagnachmittag im Monat gibt es dort die Möglichkeit, defekten Dingen bei Kaffee und Kuchen neues Leben einzuhauchen. Bei der Reparatur unterstützen und beraten ehrenamtliche Reparateure die Hilfesuchenden.

Die Idee, die dahinter steckt, liegt der Initiatorin Heinke Grieshaber am Herzen: "Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Immer nur kaufen, kaufen und wegwerfen: Irgendwann kann es so nicht weitergehen." Zumal wertvolles Technikwissen auf diese Art drohe, verloren zu gehen. "Wir dürfen diese Fertigkeiten und dieses Wissen für unsere Kinder nicht verloren gehen lassen", so Grieshaber.

Man wolle allerdings keine Konkurrenz zu kommerziellen Reparaturunternehmen sein. Vielmehr gehe es um den Austausch, das Miteinander und die Liebe zur Bastelei. Niemand, der etwas Defektes vorbeibringt, solle tatenlos bei der Reparatur zuschauen. Das erklärte Ziel sei vielmehr die Hilfe zur Selbsthilfe. Da könne es schon mal vorkommen, dass neue Gäste zum ersten Mal in ihrem Leben einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen. Das Fachwissen der anwesenden Tüftler ist kostenlos, hinterher darf allerdings eine Spende entrichtet werden. Das gesammelte Geld fließt sofort wieder in die Anschaffung von neuem Werkzeug.