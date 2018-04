Balingen Gemeinderat will Albtrauf-Anblick erhalten

Sein Fraktionskollege Erwin Feucht fragte, wie die Stadtverwaltung sich zunächst so "gleichgültig" habe positionieren wollen angesichts eines Themas, das die Menschen der Region nachhaltig bewege. Er erinnerte an die rechtlichen Mittel, mit denen die Stadtverwaltung vor zwei Jahren versucht hatte, den 800 Quadratmeter großen, angeblich eine Bedrohung für den Balinger Einzelhandel darstellenden dm-Drogeriemarkt in Dotternhausen zu verhindern. "Und nun sollen 86 000 Quadratmeter Naturfläche geopfert werden – und es gibt keine Bedenken?" "So darf und solle Politik nicht funktionieren."

Feucht forderte wie seine Fraktionskollegin Ute Hettel zudem, mit Holcim über die Emmissionen zu reden. "Die Luft geht uns alle an, die Schadstoffe aus der Zementproduktion sind überall", sagte Hettel. OB Reitemann sagte, man werde mit dem Regierungspräsidium Gespräche wegen Messungen führen.