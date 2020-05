Balingen Gemeinderat lehnt Netto-Pläne der Volksbank ab

So sehr er den Markt für Weilstetten befürworte, so stelle er doch infrage, ob eine Netto-Niederlassung in Balingen das wert sei. Ganz ähnlich argumentierte Ulrich Teufel (SPD): Durch den Markt in Balingen würde die Einzelhandelskonzeption ausgehebelt. Dieser Preis sei zu hoch.

Netto-Markt besser mitten in der Stadt?

Werner Jessen (Freie Wähler) meinte, dass der Standort Steinle-Areal der falsche sei: überwiegend Fabriken, Gewerbe, Großhandel wie Möbel Rogg oder Schulen und Verwaltungsgebäude in der Nähe – aber kein Wohngebiet. Eine Nahversorgungsfunktion, die eine Ausnahme begründen könnte, sei für die Innenstadtbewohner damit nicht gegeben.

Besser wäre ein Netto-Markt am Stadteingang Nord oder aber mitten in der City aufgehoben. Vielleicht doch auf dem Strasser-Areal? Mit der angedachten Wohnbebauung im zweiten Obergeschoss sei das heute vielleicht denkbar, so Jessen.

Online-Handel die größere Herausforderung

Sevgi Turan-Rosteck (Grüne) hatte sich dagegen für den Bau beider Märkte ausgesprochen. Die Ausnahme in Balingen solle akzeptiert werden, um den Markt in Weilstetten zu ermöglichen. Für Weilstetten schlugen die Grünen zudem ebenfalls ein Wohngeschoss, Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach sowie die Entwicklung des Quartiers Grauenstein samt Verkehrsberuhigung vor. Diese Vorschläge gingen durch – nur fehlen nun wegen der Ablehnung des Markt die notwendigen Grundlagen.

Erwin Feucht von den Grünen kritisierte derweil das Vorgehen im Vorfeld. Dem Gemeinderat sei quasi die Pistole auf die Brust gesetzt worden: Ohne den Markt in Balingen werde auch jener in Weilstetten nicht verwirklicht. Grundsätzlich aber, so Feucht, gerate die Innenstadt durch einen 800-Quadratmeter-Netto nicht in Gefahr, da sei der Online-Handel die größere Herausforderung.

OB: der Wirklichkeit ins Auge schauen

Dietmar Foth hatte sich namens der FDP für den Bau der Märkte ausgesprochen. Beide seien ein Gewinn: Für Weilstetten, ohnehin, für die Balinger Innenstadtbewohner aber auch. Foths Meinung zufolge würde die Ansiedlung das Marktgutachten auch nicht in Gefahr bringen. So sah es auch der Weilstettener Ortvorsteher und CDU-Stadtrat Wolfgang Schneider: Durch die beiden Märkte bestehe die Chance, das Lebensmittelangebot in Balingen insgesamt zu verbessern.

Am Ende vergeblich versicherte Oberbürgermeister Helmut Reitemann, dass an der Einzelhandelskonzeption nicht gerüttelt werden solle. Man müsse der Wirklichkeit ins Auge schauen, und dieser Blick zeige, dass es trotz vieler Bemühungen bisher nicht gelungen sei, nach dem Aus von Rewe im CityCenter einen Lebensmittler in der Innenstadt anzusiedeln. Der Netto-Markt an der Wilhelm-Kraut-Straße sei keine Missachtung der Einzelhandelskonzeption, sondern eine Ausnahme – allein mit Blick auf die Lebensmittelversorgung. Diese Ausnahme aber wird es nun nicht geben.