Balingen Gemeinde soll neue Wege mitgehen

Seit zehn Jahren schon ist Büttner in der Kirchengemeinde aktiv, und zwar im Kirchengemeinderat, im Kindergartenausschuss, im Tafelbeirat, in der Bezirkssynode und in der Kirchenpflege. Der 43-jährige Lehrer wohnt im Gebiet der Gemeinde Balingen-Ost und unterrichtet im Progymnasium Rosenfeld.

In Gottesdiensten spielt er hin und wieder an der Orgel. Seine Frau ist im Kinderkirchenteam von Schmiden aktiv. Büttner erinnerte an die Einschnitte in der Gesamtkirchengemeinde: Die Gemeinden Engstlatt und Auf Schmiden fusionierten, Heselwangen habe sich der Gesamtkirchengemeinde angeschlossen und fusioniere demnächst mit Balingen-Ost, der Kindergarten Stadtmitte sei in kommunale Trägerschaft übergegangen, und der beschlossene Pfarrplan 2030 sehe weitere Veränderungen vor.

Angesichts der zahlreichen Neuerungen sei ihm die Frage gekommen, wohin er denn eigentlich gehe. Die Antwort liege auf der Hand: Er wolle aktiv teilhaben.