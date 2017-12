Anstelle von Geschenken überreichte Arne Stumpp, Geschäftsführer der Balinger Firma Gebrüder Stumpp (rechts) Spenden an die Nina Leopold-Stiftung, an die Tafeln in Balingen und Albstadt sowie das Sozialkaufhaus Zollernalb. Mit weiteren Spenden wurden unter anderem die Katharinenhöhe, die Kinderkrebshilfe Tübingen sowie die KBF unterstützt. Das Bild zeit von links Nathalie Hahn, Peter Blechmann, Michael Leopold und Michaela Mayer. Foto: Privat