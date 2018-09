Balingen Gela und Dedl spielen im Kulturbahnhof

Das Duo aus Schleswig-Holstein tourt seit einigen Jahren durch ganz Deutschland. Angela Kühl, genannt Gela, ist als Konzert-Klarinettistin auf vielen Bühnen aufgetreten und wurde außerdem bekannt durch Salonmusik der 1920er-Jahre mit den Hamburger Stadtmusikatzen. Ihre Lebensneugier lässt sie ständig neue Instrumente ausprobieren, so dass sich zum Beispiel plötzlich eine afrikanische Trommel in einem schwedischen Popsong wiederfindet.

Dedl Klemmt bringt Gitarren aller Art zum Klingen und war viele Jahre mit Country- und Rockbands auf Tour. Wenn seine rauchige Rod-Stewart-Stimme "Aftonens Sång" – den musikalischen Kern von Nordic Sunset – anstimmt, fühlt man sich wie am Lagerfeuer an einem schwedischen See bei Sonnenuntergang. Dedl Klemmt hat jahrelang in den skandinavischen Ländern gelebt und bringt daher viele Lieder aus dem Norden mit.

Wenn zwei so unterschiedliche Künstler zusammen kommen, entsteht eine einzigartige Kombination aus verschiedenen Gitarren, Klarinette, Flöte, Klavier, Keyboard, Akkordeon, Djembé, Saxophon und natürlich viel Gesang. Auch durch ihre mitreißende Lebensfreude nehmen Gela und Dedl die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise kreuz und quer durch Stile, Länder und Zeiten.