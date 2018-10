Balingen/Geislingen Tödlicher Fasnets-Unfall: Angeklagte fühlen sich nicht schuldig

Der erste Prozess in der Angelegenheit war im November 2017 geplatzt. Zu der Verhandlung ist es überhaupot erst gekommen, weil die beiden Angeklagten Widerspruch gegen Strafbefehle eingelegt haben.

Zum Auftakt wiesen die beiden Männer die Beschuldigungen zurück. Über Erklärungen ihrer Verteidiger machten sie deutlich, dass sie den Tod einer 32-Jährigen, die von dem Wagen heruntergefallen und anschließend überrollt worden war, zutiefst bedauerten, sich für den Unfall aber nicht verantwortlich fühlten.

Der tödliche Unfall hatte sich nach dem Fasnetsumzug in Geislingen-Binsdorf am 31. Januar 2016 ereignet. Im Anschluss an das närrische Treiben feierten die Hainburgpiraten aus Grosselfingen, denen der Fasnetswagen "Black Pearl" gehörte, wie andere Gruppen, in der Festhalle nahe Binsdorf weiter. Mit dabei waren auch Mitglieder der Stadtkapelle Binsdorf.