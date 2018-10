Balingen/Geislingen Tödlicher Fasnets-Unfall: Prozess eingestellt

Balingen/Geislingen-Binsdorf - Nach dem schrecklichen Unfall während der Fasnet in Binsdorf im Januar 2016 ist das Gerichtsverfahren gegen zwei Männer am Donnerstag vom Amtsgericht Balingen gegen Geldauflagen eingestellt worden.Der 49- und der 70-Jährige sind damit nicht vorbestraft. Wenn sie die Auflage innerhalb der von Richterin Gekeler bestimmten Frist bezahlen, gilt ihre geringe Schuld an dem Vorfall als getilgt.