Balingen Geischbergfest wieder ein Magnet

Balingen-Erzingen. Zur 53. Auflage begrüßte der Erzinger Obst- und Gartenbauverein zahlreiche Besucher auf dem idyllisch gelegenen Hausberg von Erzingen. Zahlreiche Menschen aus der nahen und weiteren Umgebung, darunter viele Wanderer und Radfahrer, nutzten das zumeist gute, sonnige Wetter für einen kurzen Abstecher auf den Geischberg, von wo aus man einen schönen Ausblick über die blühenden Streuobstwiesen und die gegenüberliegenden Berge der Schwäbischen Alb hat.

Neben vielen altbekannten Gesichtern freute sich Siegried Müller, die Vorsitzende des OGV Erzingen, auch über neue Besucher. "Da das Wetter größtenteils mitgespielt hat, sah es dieses Jahr mit dem Zuspruch richtig gut aus. Zeitweise war es rappelvoll." "Für ein solches Fest ist das ein wunderschöner Platz. Mit einer mobilen Spülmaschine, eigenem Strom und einer Toilette mit Wasserspülung sind wir gut auf dieser Hütte, die wir selber gebaut haben und die wir selbst unterhalten, ausgestattet", so Müller weiter.

Für die musikalische Unterhaltung in Form von populären Schlagern, Oldies und Volksmusik sorgte der Frommerner Alleinunterhalter Michael Stuber. Die Gastronomie lag erneut in den Händen der Mitglieder des OGV Erzingen. "Das hat erneut gut funktioniert, teilweise ist die Bewirtung fast ein Familienbetrieb", so Müller, deren ganze Familie im Einsatz war. Die Tombola erfreute die Gäste, als Gewinne gab es unter anderem Gutscheine.