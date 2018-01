Balingen Geglückter Auftakt der Konzertreihe

Balingen. Baum dankte den Aufführenden – Iris Manno (Querflöte), Stella Manno (Violine), Dietrich Schöller-Manno (Viola) und Elke Schlunk (Violoncello) – für ihre Bereitschaft zugunsten des Orgelprojekts ein kammermusikalisches Programm zu gestalten. Der Förderverein habe sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende den angesammelten Spendenbetrag auf 200 000 Euro zu erhöhen, ergänzte er.

Das Ensemble gestaltete den Abend mit Werken von Mozart und Beethoven. Den Auftakt bildete Mozarts "Flötenquartett C-Dur". Mit flüssigen Klängen der Traversflöte und zarten Streichertönen setzte das "Allegro" ein, gefolgt von einem melodiösen "Andante con variationi", in dem Iris Manno durch ihre Fingerfertigkeit beeindruckte.

Die erste der sechs Variationen bestach durch heitere Triolen. In der zweiten erschien das Thema in feiner Ziselierung. In der vierten gestalteten die Instrumentalisten hinreißende Seufzermotive. Mitunter schienen die Streicherklänge im Raum zu schweben, die Instrumente zu flüstern, bis die Variationen des Themas schließlich in übermütiger Spielfreude ausklangen.