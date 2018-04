Balingen Gebrauchter Tag für die Füchse

Satz mit x – das war wohl nix. Usprünglich hatten sie sich vorgenommen, die Pforzheimer ein weiteres Mal zu ärgern. Die Lochenfüchse konnten in Pforzheim allerdings zu keiner Zeit an ihre starke Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen – und so ärgerten vielmehr die Pforzheimer die Weilstetter.

Mit viel Konzentration – vor allem aber auch mit jeder Menge Tempo starteten die Goldstädter in ihr letztes Heimspiel der Saison. So lagen die Pforzheimer nach knapp acht Minuten schon mit 5:2 vorne. Die Füchse hatten in der Folgezeit weiterhin Mühe, dem hohen Tempo des Gegners standzuhalten. Zudem unterliefen dem TVW in der Defensive doch einige Fehler, die die Gastgeber zum Kontern einluden. Über 11:5 (20.) zogen die Pforzheimer auf 16:9 (28.) davon – so zeichnete sich schon zur Pause (17:10) ab, dass für den Aufsteiger kaum etwas zu holen sein wird.

Auch nach dem Seitenwechsel machte die SG schnell deutlich, wer die Oberhand und damit auch die Punkte behalten sollte – Hoffnungen jedenfalls brauchten sich die Weilstetter keine mehr zu machen. Spätestens als der überragende Dominic Seganfreddo, mit elf Toren bester Torschütze der SG, zum 23:13 (41.) erhöhte, war die Partie gelaufen.