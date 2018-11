Balingen Gastronomen spüren bürokratischen Wind

Um die Fassade des Gebäudes in Einklang mit dem Stil seiner Bar zu bringen, würde der Jung-Gastronom den orangefarbenen "Elektro"-Schriftzug des ehemaligen Fachgeschäfts Ehinger gerne durch "Ce La Vie" ersetzen. Schlicht soll der neue Schriftzug sein, schick und in Grau. Eine einfache Angelegenheit, könnte man meinen. Die Idee wäre schnell umgesetzt, würde ihm die Stadtverwaltung nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Denn: Auch für Parker gilt die Werbeanlagensatzung der Stadt. Und die regelt detailliert, was erlaubt ist und was nicht.

Laut Stadtsprecher Jürgen Luppold hat die alte Ehinger-Werbung Bestandsschutz, da sie schon am Gebäude war, bevor die Stadtverwaltung die Werbeanlagensatzung erlassen hat. Wird am Gebäude allerdings etwas geändert, tritt die Satzung in Kraft. Ein neuer Schriftzug müsste konform sein mit der Werbeanlagensatzung. Und die ist klar und deutlich: Ein Schriftzug wie jener, der jahrelang am Gebäude war, würde nicht mehr genehmigt.

Auch andere Gewerbetreibende hadern mit Werbeanlagensatzug