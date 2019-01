Balingen Gasalarm: Landratsamt evakuiert

Als die Rettungskräfte eintrafen, bestand keine Gefahr mehr. Kreisbrandmeister Stefan Hermann konnte rasch Entwarnung geben: Gas war in dem Gebäude nicht mehr festzustellen, die Mitarbeiter durften wieder in ihre Büros. Die Evakuierung habe tadellos geklappt, stellt der Kreisbrandmeister am Ende fest: "Es ist alles so gelaufen, wie es im Ernstfall laufen soll."