Balingen Gartenschau: Spatenstich im Juni

Kosten günstiger als angenommen

Die Kosten für den Gewässerbau belaufen sich laut Angebot auf rund 510.000 Euro. Sie sind damit günstiger als angenommen. Der Auftrag soll an die Firma Böwingloh & Helfbernd aus Verl gehen.

Ebenfalls in diesem Jahr, von Oktober an, nach dem Ende der Tennissaison, werden die Plätze der Balinger Tennisgemeinschaft weggebaggert. Dort entsteht im Anschluss der Aktiv-Park. Das anfallende Erdmaterial wird vorbildlich wiederverwertet: Auf dem Areal Hahn & Schnekenburger, wo eine grüne Spieloase entsteht, wird es zur Verfüllung und Geländemodellierung verwendet.

Arbeiten rund um das neue Jugendhaus stehen an

Das günstigste Angebot für diesen Auftrag hat das Unternehmen Peter Gross Infra aus Villingen-Schwenningen abgegeben. Rund 614.000 Euro wird die Buddelei kosten.

Ebenfalls vor der Tür stehen Arbeiten rund um das neue Jugendhaus in den Eyach-Auen, das direkt neben dem künftigen Aktiv-Park gelegen ist: Derzeit wird dort die Fassade angebracht, direkt danach soll das Holzdeck in Richtung Eyach, die künftige große Terrasse in Richtung Eyach, hergestellt werden.

Bauen wird das Holzdeck, die Zustimmung der Stadträte vorausgesetzt, die Firma Werner aus Haigerloch. Die Kosten dafür betragen rund 168.000 Euro.

Ebenfalls im Sommer soll mit dem Bau der neuen Wege durch die Auen begonnen werden. Das günstigste Angebot für diese Arbeiten hat mit rund 141.000 Euro die Firma Norbert Hartmann aus Straßberg abgegeben.