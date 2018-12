Ergebnis des Verhandlungsgesprächs: Lohrer Hochrein erreichte 388 von maximal 400 möglichen Punkten; Ramboll Studio Dreiseitl 314 Punkte.

Damit werden die Münchner, vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats in der Sitzung am Dienstag, 18. Dezember, ab 17 Uhr in der Stadthalle, voraussichtlich den Zuschlag für dieses Großpaket zur Balinger Gartenschau erhalten. Dabei geht es um ein Bauvolumen von rund 5,4 Millionen Euro; das Planungshonorar beträgt etwa 1,1 Millionen Euro.

Neu gestaltet werden sollen zahlreiche Stellen auf der sogenannten südlichen Landschaftsachse sowie der Kulturachse entlang der Eyach von der Schellenbergbrücke im Norden über den Stadtgarten und das Zollernschloss hinaus ins Wolfental sowie entlang der Steinach in der Balinger City. Der Entwurf von Lohrer Hochrein sieht die Umgestaltung zahlreicher Bereiche vor, die sich, einem Edelstein-Collier gleich, künftig an die beiden Wasserläufe schmiegen und das Gesicht Balingens auf Jahrzehnte hinaus prägen sollen.