Balingen Gartenschau: Entwurf für "sensationelles Ufer"

Erste Überlegungen deshalb, weil der Prozess bis zur baureifen Planung noch lange nicht abgeschlossen ist. Vielmehr hat Senner die Ideen aufgegriffen, die Balinger aller Altersklassen im Oktober bei Befragungen an Schulen sowie beim Forum formuliert hatten. Der nun vorgelegte Entwurf wird in einem weiteren Forum am 26. Januar zur Diskussion gestellt. Die Stadträte äußerten am Mittwoch ihrerseits Anregungen und Kritik am Entwurf an den ersten Überlegungen für die sogenannte Landschaftsachse Nord (Senner: "Das klingt sperrig, dafür müssen wir einfach noch einen besseren Namen finden").

Dreh- und Angelpunkt ist Verlagerung von Tennisplätzen

Dreh- und Angelpunkt für das Gebiet, das sich von der Schellenbergbrücke bis zur Stadtmühle erstreckt, ist die Verlagerung der Tennisplätze, wohl nach Ostdorf (siehe Info). Dadurch würde ein "wunderschöner Landschaftsraum" entstehen, so Senner, samt einem "sensationellen Ufer" mit einer bis zu 30 Meter breiten Böschung hin zur Eyach. Der neu gewonnene Raum wiederum soll, wie mehrfach berichtet, für die Anlage des Aktivparks sowie ruhigerer Bereiche zwischen Schellenberg- und Au-Stadion-Brücke genutzt werden.