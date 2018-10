Balingen Gartenschau: Entwürfe werden ausgestellt

Während für die "Landschaftsachse Nord" bereits der generationsübergreifende Beteiligungsprozess im Gange ist, wurde am Freitagabend mit der Bekanntgabe des Siegers ein weiterer Meilenstein in Richtung Gartenschau 2023 gesetzt. In einer zehnstündigen Marathonsitzung wurde das Münchner Büro Lohrer.Hochrhein Landschaftsarchitekten und Stadtplaner zum Sieger gekürt.

Seit Sonntag sind nun alle eingereichten Wettbewerbsvorschläge in Foyer des Rathauses zu sehen. Bei der Präsentation wurde erklärt, dass die Sieger Balingen als "Stadt-Collier" sehen: ein langer, schmaler Park schmiegt sich wie ein Collier um die historische Stadt. "Wir waren stark beeindruckt von der schönen Geometrie der Balinger Altstadt. Uns war es daher wichtig, den grundsätzlichen Schwung der Altstadt mitzunehmen. Wir haben aber schnell erkannt, dass ein ausgearbeitetes Konzept aufgrund der elend langen Baumreihen an der Eyach und der Steinach nicht ganz so einfach wird", erläuterte Axel Lohrer von Lohrer.Hochrhein die Pläne.

Dialog zwischen Grünstruktur unf Ufer