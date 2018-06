Balingen Fußball-WM: Public-Viewing-Arena in der Kunsteisbahn ist bereit

Nicht nur, weil sie fußballbegeistert sind. Sie haben darüber hinaus zum ersten Mal Public Viewing in der Balinger Kunsteisbahn organisiert, nachdem bekannt geworden war, dass in der Stadthalle keine WM-Spiele übertragen werden. "Das gab es noch nie. Wir sind gespannt, wie es angenommen wird", sagte Springer am Freitag in der Eishalle zu den vielen Sponsoren. Er dankte ihnen für die große Unterstützung, weshalb er "mit einem guten Start" rechne.

"Von uns aus kann es losgehen", erklärt Marc Schuler, Geschäftsführer von DWS Veranstaltungstechnik aus Hechingen, und präsentiert die rund 20 Quadratmeter große Leinwand. Installiert werde auch eine große Beschallungsanlage, "so dass jeder auf alles mitbekommt", verspricht er.

Vor der Leinwand sind bereits Stühle und Bänke aufgestellt, auf denen mehr als 600 Besucher Platz finden. Auf der Tribüne gibt es weitere rund 250 Sitzplätze. Hinzu kommen noch Stehtische und ein Stehbereich.