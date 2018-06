Balingen Fußball-WM: Ist frühe Anstoßzeit Deutschland gegen Südkorea ein Problem?

Balingen - Wenn Deutschland am Mittwochnachmittag gegen Südkorea sein entscheidendes Gruppenspiel in der WM-Vorrunde hat, dann haben vor allem die Arbeitnehmer ein Problem. Der Anstoß für diese wichtige Partie ist bereits um 16 Uhr. Doch können die Fußball-Fans überhaupt das Spiel schauen oder müssen sie arbeiten? Wir haben uns in der Balinger Innenstadt umgehört.