Balingen Für Vision einer Welt ohne Gewalt und Unrecht

Im Mittelpunkt der Tagung, die 10 bis 18.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Gammertingen stattfindet, werden die Vorträge von drei seit Jahrzehnten für Frieden, Gerechtigkeit und Ökologie engagierten Menschen stehen. Katja Tempel (Wendland), Peter Bürger (Düsseldorf) und Andreas Zumach (Genf) werden auf Fragen zu ihrem eigenen Engagement, zu ihrer Motivation und ihren Perspektiven für eine andere Welt eingehen.

Wie in den vergangenen Jahren werden Gabriele Lang und Bernd Geisler aus Riedlingen wieder das Tagesprogramm musikalisch bereichern. Am Samstagabend wird die gebürtige Israelin Revital Herzog ein amüsantes jüdisches Programm darbieten.

Mit Klezmermelodien und Balkantänzen wird sie heitere Erzählungen und Witze umrahmen. "Auf den Spuren jüdischen Lebens in Buttenhausen" lautet am Sonntag der Titel für eine Führung, mit der der Verein "Lebenshaus Schwäbische Alb" im 80. Jahr nach der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 an das jüdische Kapitel örtlicher Geschichte in Buttenhausen erinnern will.