Balingen Für Sanierung von Krankenhaus werden Container aufgebaut

Das Klinikum errichtet die Mobile Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte im Wirtschaftshof. Der Technische Leiter Wolfgang Beck ist dankbar, eine Lösung am Markt gefunden zu haben, die den hohen Anforderungen der Hygiene und der Routineprozesse zur Aufbereitung von Instrumenten vollumfänglich entspricht. Geliefert werden die Container-Module von der Firma MMM mit Sitz in Planegg nahe München, einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich, so Manfred Heinzler, kaufmännischer Geschäftsführer des Zollernalb-Klinikums.

In kürzester Zeit sei zwischen MMM und dem Technikteam des Krankenhauses eine Lösung gefunden worden, die zur optimalen Versorgung der rund 13.000 Patienten dient, die jährlich stationär im Zollernalb-Klinikum in Balingen behandelt werden. MMM versorgt derzeit auch andere Kliniken deutschlandweit mit solchen Modulen, so etwa das Klinikum Deggendorf, die Asklepios Klinik Bad Griesbach und das Sana-Klinikum Berlin-Lichtenberg.