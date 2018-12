Balingen Für die Stadt springt auch etwas raus

Blieb noch eine letzte Fläche übrig, in Hanglage zur Straße Am Stettberg. Diese wurde an die Firma Exklusivbau aus Villingen-Schwenningen verkauft, die dort ein Wohnhaus mit zehn Einheiten bauen will. Vorgesehen sind zudem zehn Garagen sowie elf Außen- und 20 Fahrradstellplätze. Die Zufahrt soll von der Ostdorfer Straße aus erfolgen.