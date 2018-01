Balingen Für Balinger Judoka geht ein erfolgreiches Jahr zuende

Zunächst begrüßte Abteilungsleiter Günter Schäfer die zahlreichen Gäste und bedankte sich bei allen Funktionären und Trainern, die wieder zu einem tollen Jahr beigetragen haben. Zahlreiche Kinder erhielten für ihre Teilnahme an Turnieren Ehrungen. Darunter waren unter anderem Kaderathlet Robert Hofner, der 2017 in die württembergischen Auswahl U15 aufgenommen wurde, Lisa Fischer, Nia Merz und Maxim Rtischew, die in der U10 Süd-Württembergische Meister wurden. Die Ligamannschaft der Männer wurde für den Gewinn der Bezirksmeisterschaft geehrt.

Begleitet wurde das Rahmenprogramm durch kleine Musikstücke der jungen Judoka. Außerdem waren die Kinder stolz, ihren Eltern bei einer Vorführung verschiedene Techniken zu zeigen, die sie das Jahr über gelernt hatten. Die Vierjährigen bis zu den Jugendlichen führten verschiedene Würfe und Haltegriffe vor. Die erwachsenen Judoka zeigten eine Wurffolge mit vielen ausgefallenen Wurftechniken.

Auch die Selbstverteidigungsgruppe, bei der vor allem Teilnehmer über 60 und 70 Jahre trainieren, zeigten verschiedene Verteidigungstechniken gegen Straßenangriffe mit Stock, Messer oder Würgeangriffe.