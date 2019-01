Balingen Fünftes Schauwochenende der Modellbahner

Ganz anders sieht es bei den Youngstern aus der Modellbahnwerkstatt aus: Dort werden die Züge digital per Smartphone gesteuert.

In mehreren Ferienworkshops und im regelmäßigen Samstagskurs haben die Mädchen und Jungen intensiv gesägt, gegipst, modelliert, geklebt, begrast und was sonst noch notwendig ist unternommen, um eine möglichst authentische Miniaturlandschaft entstehen zu lassen. Auch diese Module können am Wochenende bestaunt werden.

Für die ganz Kleinen steht eine LGB-Spielanlage zur Verfügung. Damit alles reibungslos läuft, haben die Mitglieder des Modellbahntreffs einige Sonderschichten eingelegt.

Die Verköstigung der Besucher wird die Chorgemeinschaft Weilstetten übernehmen. So sind alle Akteure gut darauf vorbereitet, am Samstag nach der Eröffnung der Wissenswerkstatt Zollernalb in der benachbarten Lochenschule Besucher willkommen zu heißen.

Die Modellbahnschau ist am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.