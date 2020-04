Balingen Früheres Spital soll Hostel werden

Dass die Enslins das Gebäude kaufen, ist damit sehr wahrscheinlich; endgültig entschieden ist es aber noch nicht. "Wir waren noch nicht beim Notar", sagt Evelyn Enslin im Gespräch mit unserer Zeitung. Vorab müssten noch wichtige Fragen geklärt werden.

Wohl mit am intensivsten dürfte der denkmalschutzrechtliche Aspekt sein. Mit Vertretern des Landesamts für Denkmalpflege habe es bereits einen Termin vor Ort gegeben. Entscheidend, was die Möglichkeit der Einrichtung eines Hostels angeht, ist die Frage, ob die Denkmalschützer zustimmen, dass eine Wand im Erdgeschoss durchbrochen werden kann – und damit, wie geplant, ein Frühstücksraum eingerichtet werden kann. Das sei nur mit einem Durchbruch zu machen, sagt Evelyn Enslin. Dafür werde nun die Wand und vor allem der darauf verarbeitete Putz genau geprüft.

Weitere denkmalschutzrechtliche Fragen sieht Enslin derzeit als unproblematisch an – weil man quasi auf einer Linie mit dem Amt liege: Die Haustür etwa stuften die Denkmalschützer wie auch andere Türen im Gebäude als historisch und erhaltenswert ein, ebenso die Treppe, die Klappläden an den Fenstern und auch den Glockenturm. Dessen Uhr war ursprünglich am Oberen Torhaus angebracht, im Jahr 1860 kam sie an den jetzigen Standort und zeigt seitdem den Südstädtlern – bis heute – die korrekte Zeit an.

Betrieb mit rund 20 Betten soll spätestens bis zur Gartenschau fertig sein

Was schützenswert sei, wolle man auch bewahren, sagt Evelyn Enslin, und in das neue Konzept integrieren. Der Schreinerei liege es am Herzen, das Gebäude, Teil der Stadtgeschichte, zu erhalten.

Ziel sei es, das Hostel mit rund 20 Betten in den beiden Obergeschossen spätestens bis zur Gartenschau zu eröffnen. Evelyn Enslin ist davon überzeugt, dass es vor allem für jüngere Leute in Balingen neben dem Jugendgästehaus am Zollernschloss weitere günstige Übernachtungsmöglichkeiten geben sollte.

Das Gebäude in innenstadtnaher Lage an der Ebertstraße sieht sie dafür als wie gemacht an. Im Erdgeschoss soll dazu eine Art Bistro kommen, wo sich die Gäste mit Frühstück, Snacks und Getränken versorgen können. Alkohol soll ausdrücklich nicht ausgeschenkt werden.

Die Hostel-Idee stammt von "Bären"-Wirt Streicher; seine Kneipe ist auf der anderen Straßenseite. Gemeinsam mit Holger Schuldt hat er die Idee dann weiter ausgetüftelt. Wenn es damit klappt, stünde Streicher als möglicher Betreiber parat.

Bis zur Eröffnung des Hostels müsste das Gebäude aufwändig saniert und ertüchtigt werden. Doch das schreckt Evelyn Enslin nicht: Viele Arbeiten könnte die Schreinerei erledigen; was man nicht selbst schaffe, werde man an Fachunternehmen geben. Natürlich ebenfalls geklärt werden muss, ob in dem Gebäude überhaupt ein Beherbungsbetrieb eingerichtet werden darf. Doch das ist – im Vergleich zum Denkmalschutz – wohl die kleinere Hürde. Tatsächlich wäre es widersinnig, dem Hostel-Konzept den Zuschlag zu erteilen, die dafür notwendige Genehmigung aber zu verwehren.

Entsprechende positive Signale hätten sie von der Stadtverwaltung bereits bekommen, sagt Evelyn Enslin. Das Gebäude war nach dem verheerenden Stadtbrand 1809 errichtet worden, als sogenanntes Spital: Dabei handelte es sich nicht um ein Krankenhaus, sondern um eine Kombination aus Altersheim und Armenhaus. Zuletzt waren in dem Gebäude Wohnungen eingerichtet; im Erdgeschoss hatte bis 2017 die Mobile Jugendarbeit ihren Sitz.