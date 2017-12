Balingen Frommerns Herren verlieren Top-Duell

B-KLASSE WEST DAMEN SG Frommern/Balingen II – TV Baiersbronn 1:3 (19:25, 23:25, 25:18, 25:27). Nach der unglücklichen Niederlage gegen Baiersbronn haben die Frommerner Volleyballerinnen, die in einer Spielgemeinschaft mit der zweiten Mannschaft der TSG Balingen in der B-Klasse antreten, jegliche Chancen im vorderen Tabellendrittel mitzumischen, eingebüßt. Mit nur zwei Siegen (3:0 gegen TuS Ergenzingen und 3:0 gegen SV Gruol) belegt die SG nach der Hälfte aller Spiel den drittletzten Tabellenplatz. Für die noch junge, neu formierte Mannschaft, ist dies aber sicherlich kein Grund die Köpfe hängen zu lassen. A-KLASSE WEST HERREN SSC Tübingen – TSV Frommern 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 25:19). Im Topspiel der A-Klasse musste der Tabellenzweite Frommern beim noch ungeschlagenen Primus Tübingen antreten. Der SSC verfügt über ein Team, das gespickt mit Studenten, die schon in höherklassigen Ligen gespielt haben, und das in Bestbesetzung Landesliganiveau hat. Dennoch bot der TSV dem übermächtigen Gegner gut Paroli. Es war ein Spiel auf höchstem A-Klasse-Niveau das zwar denkbar knapp mit 3:1 an die Neckarstädter ging, aber das Potenzial der Gäste aus Frommern, die den zweiten Satz gewannen und im dritten Durchgang nur hauchdünn unterlagen, in Annahme, Zuspiel und Angriff offenbarte. Trotz der Niederlage verteidigte der TSV seinen zweiten Tabellenplatz und will diesen auch im nächsten Auswärtsspiel am 17. Dezember beim Vorletzten TSV Rottweil wahren.