Balingen Frommerns Frauen verteidigen Titel

Als Primus der Verbandsliga und klassenhöchster Klub waren die Frommerner Frauen als klarer Favorit ins Turnier gestartet, an dem insgesamt acht Teams teilnahmen, die in zwei Vierergruppen um den Einzug in die Halbfinals buhlten.

Fecker-Team wird seiner Favoritenrolle gerecht

Dieser Rolle wurde das Fecker-Team denn auch gerecht: Mit einem 1:0-Erfolg gegen die eigene zweite Mannschaften, sowie klaren Siegen gegen die Bezirksligisten TSV Stetten/Hechingen (5:0) und SV Schwenningen (11:1) sicherten sich die Fecker-Mädels den Sieg in Gruppe B vor Frommern II.