Balingen Frommerner Frauen freuen sich auf Finalturnier

Die Verbandsliga-Frauen des TSV Frommern vertreten den Fußballbezirk Zollern beim Finalturnier der württembergischen Hallenmeisterschaften am 10. Februar in Frankenbach. Das Team von TSV-Coach Holger Bitzer gewann am Sonntag, das vom SV Hopfau ausgerichtete Vorrundenturnier in der Sulzer Stadionhalle. Für die beiden anderen Zollernklubs, SV Unterdigisheim und FV Rot-Weiß Ebingen, die bei den Bezirksmeisterschaften eine Woche zuvor hinter Frommern die Plätze zwei und vier belegt hatten, ist dagegen nach dem Vorrundenturnier Endstation.