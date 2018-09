Balingen Frommern: neue Bauplätze bald "Auf Kohl"?

Das von den Frommerner Ortschaftsräten favorisierte Gebiet Auf Kohl mit einer Fläche von 2,7 Hektar bietet demgegenüber einige Vorteile: Rund 85 Prozent der Grundstücke befinden sich bereits im Eigentum der Stadt. Die Erschließung über die Wiesfleckenstraße sei vorhanden, die Anbindung an den Hesselberg und an das Zentrum Buhren sei gegeben, ebenso die Anbindung in Richtung Balingen. Laut Reuß könnte dieses Baugebiet relativ rasch verwirklicht werden. Ortschaftsrat Ulrich Teufel merkte indes kritisch an, dass ein Baugebiet Auf Kohl das Zentrum Buhren schwächen könnte.

Börse für Plätze?

Teufel bat zudem darum, die nicht mehr genutzten Gewerbeflächen in Frommern aufzulisten und nachzufragen, was mit diesen Gebieten zukünftig geplant sei. Andelin Hotkovic forderte, dass auch die bestehenden Baulücken geschlossen werden, da in diesem Bereich viele Plätze vorhanden seien, aber sich größtenteils in Privatbesitz befinden.

Stephan Reuß sagte, dass er sich für Baulücken in Frommern eine Bauplatzbörse gut vorstellen könne.