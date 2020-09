Balingen Frommern drängt auf B 463-Anschluss

"Die Planungen sind da. Sie könnten sofort umgesetzt werden"

Sie seien auch dringend notwendig, so Reuß weiter. So würde ein Anschluss an die B 463 zu einer deutlichen Entlastung der Ortsdurchfahrt führen, vor allem weil der Schwerlastverkehr direkt zu den Betrieben in der Ziegelei geleitet werden könnte. Kein Umleitungsverkehr durch Frommern, wenn die B 463 zum Beispiel wegen eines Unfalls gesperrt werden muss, ein zu erwartendes erhöhtes Verkehrsaufkommen nach dem Bau des geplanten Zentralklinikums, eine bessere Anbindung des Frommerner Bahnhofs an den Öffentlichen Personennahverkehr sowie die Aussicht, dass nach dem Ausbau der Hurdnagelstraße auch die abschließende Sanierung der Beethovenstraße möglich ist - all dies mache deutlich, wie wichtig der Ausbau der Hurdnagelstraße und der Anschluss an die B 463 seien, betonte Reuß. Auch Weilstetten würde profitieren. Und: "Die Planungen sind da. Sie könnten sofort umgesetzt werden."