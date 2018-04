Balingen Frommern: Autofahrer gehen aufeinander los

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr ein 37-Jähriger um 12.15 Uhr auf der Balinger Straße in Richtung Frommern. An der Auffahrt zur B 463 wollte er zuerst auf die Bundesstraße fahren und lenkte nach rechts. Für den Nachfolgenden überraschend änderte er seinen Plan wieder und fuhr auf die Balinger Straße zurück. Irritiert überholte der 61-Jährige hupend. Das wiederum ärgerte den Überholten, weshalb er dicht hinter dem anderen Wagen herfuhr und die "Lichthupe" betätigte.

Zum "Showdown" kam es in der Straße Am Rohrbach: Die Männer hielten an, stritten miteinander und gingen aufeinander los. Die Folgen waren eine Bisswunde am Unterarm des 61-Jährigen und eine Prellung im Gesicht des Jüngeren. Der Polizeiposten Frommern ermittelt wegen Körperverletzung.