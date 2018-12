Balingen Frohe Botschaft aus den Alpen

Wolffs Interpretationen rufen beim Zuhörer ein tiefes Gefühl von Menschlichkeit hervor und entführen diesen in eine Märchenwelt. Und immer münden sie ein in die Mahnung, "dass der Herr nicht zu uns gekommen ist, damit wir klüger, sondern gütiger werden". In einer Zeit, die kurzlebiger geworden ist, in der Stress und Hektik mehr und mehr in den Vordergrund rücken, will diese Interpretation der Alpenländischen Weihnacht den Zuhörer nicht nur auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen, sondern wachrütteln und nachdenklich machen.