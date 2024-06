1 Polizisten mit Kuh: In Balingen hatten Beamte einen tierischen Einsatz zu bewältigen (Symbolbild). Foto: dpa/David Young

Eine Kuh folgt einem Radler im baden-württembergischen Balingen bis in den Keller – und lässt sich auch von einer Treppe nicht abschrecken. Doch das war nicht ihr einziger Ausflugsort.









Eine ausgebüxte Kuh ist einem Fahrradfahrer in Balingen (Zollernalbkreis) bis auf sein Grundstück gefolgt. Auch als der Mann am Freitagmittag in den Keller ging, sei das Tier ihm gemächlich über einen Treppenabgang gefolgt, teilte die Polizei am Samstag mit. Als eine Streife eintraf, stand die Kuh noch immer im Keller. Zuvor hatte ein Passant gemeldet, eine freilaufende Kuh auf einem Schulgelände gesehen zu haben.