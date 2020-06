Balingen Freibäder öffnen am Dienstag die Becken für Besucher

Die Zahl der Besucher ist, wie berichtet, begrenzt: In Balingen dürfen gleichzeitig 654 Menschen aufs Gelände, in Engstlatt 327, in Streichen 251. Ebenfalls begrenzt ist die Zahl der Schwimmer: In Balingen dürfen gleichzeitig 104 Badegäste ins Wasser, in Engstlatt 30, in Streichen 49.