Balingen Freibad: Eintrittspreise werden wohl leicht erhöht

Zehnerkarten sind übertragbar

Sollten der Verwaltungsausschuss und danach der Gemeinderat zustimmen, erhöht sich der Eintritt ins Balinger Freibad für Erwachsene auf 4,20 Euro und für Schüler auf 2,10 Euro; bisher waren vier und zwei Euro zu bezahlen. Die Zehnerkarte Erwachsene kostet 34 (32) Euro, die für Schüler 15 (14) Euro. Erwachsene müssen für eine Dauerkarte 77 (73) Euro aufbringen, Schüler 31 (29) Euro.

In Engstlatt steigen die Preise ebenfalls, und zwar von 2,80 auf drei Euro für die Einzelkarte Erwachsene sowie von 1,40 auf 1,50 Euro für die Einzelkarte Schüler. Erwachsene zahlen zudem für eine Zehnerkarte 23,50 (22) Euro und für eine Dauerkarte 47 (44) Euro. Eine Schüler-Zehnerkarte kostet künftig elf (zehn) Euro, eine Dauerkarte 22 (20) Euro.

In Streichen müssen Erwachsene für eine Einzelkarte 2,10 (zwei) Euro, für eine Zehnerkarte 16, 80 (16) Euro und für eine Dauerkarte 34 (32) Euro bezahlen. Die Schüler-Einzelkarte kostet 1,10 (einen) Euro, eine Zehnerkarte acht (7,50) Euro und eine Dauerkarte 16 (15) Euro.

Die Stadt will auch einen Wunsch der Badegäste erfüllen. So soll eine Zehnerkarte in Zukunft nicht mehr personenbezogen, sondern übertragbar sein.

Die Schließung der Freibäder in Balingen und Engstlatt ist auf das Ende der Sommerferien terminiert. Das Freibad in Streichen soll, je nach Witterung, Ende August oder Anfang September geschlossen werden.

Laut Statistik kamen 2018 rund 60 200 Besucher ins Balinger Freibad, nur unwesentlich mehr als 2017. Dagegen stieg die Besucherzahl im Engstlatter Freibad von 12 400 im Jahr 2016 über 13 400 im Jahr 2017 auf 15 400 im vergangenen Jahr. In Streichen wurden rund 9000 Gäste registriert, 2017 waren es noch 9400. Wie hoch der Zuschussbedarf der drei Einrichtungen ist, will die Stadt in den Sitzungen aufzeigen.