Während der "Frederick-Woche" wird derzeit das landesweite Literatur-Lese-Fest an der Sichelschule Balingen gefeiert. Leo Lionnis Maus "Frederick", die in dem gleichnamigen Kinderbuch Wörter, Farben und Sonnenstrahlen sammelt, ist Namenspate. Mit der Geschichte um die "Frederick" und weiteren spannenden Büchern im Gepäck, besuchen Lesepaten die Grundschüler der Sichelschule und begeistern sie für das Lesen. Zum Abschluss bekommen die Schüler ein "Frederick-Lesezeichen" geschenkt. Landrat Günther-Martin Pauli las in der vierten Klasse aus seinem Lieblingsbuch "Henry, der Schreckliche". Foto: Sichelschule