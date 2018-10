Balingen Frau oder Mann – es zählt dasselbe

Das Aushängeschild des Unternehmens sind die Torwarthandschuhe, die in mehr als 70 Ländern verkauft werden. 40 Prozent der Torhüter der Ersten Bundesliga haben Handschuhe von Uhlsport, das Traditionsunternehmen stellt jedoch auch den Spielball der französischen League 1 her, ist mit der Marke Kempa eine Größe im Handball und mit Spalding auch im Basketballbereich gut positioniert.

Steinhilber sieht die Sache ähnlich wie Claudia Klumpp: Eine Führungskraft, egal ob Mann oder Frau, benötige Autorität, Führungswillen, müsse Mitarbeiter motivieren und gut kommunizieren können. "Frauen fehlt oft der Mut, sich für Führungspositionen zu bewerben, weil sie sich mehr Gedanken etwa um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf machen. Sie sind aber kommunikativer und kritischer", so Melanie Steinhilber. "Eine aus einem Mann und einer Frau bestehende Doppelspitze ist problematisch, kann aber wie in unserem Fall gut harmonieren. Für mehr Balance in der Unternehmensführung sorgt sie auf jeden Fall", ergänzte sie.

Bei der Podiumsdiskussion wurden unter anderem die Themen Elternzeit sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie beleuchtet. "Bei uns gehen auch ganz viel Väter in Elternzeit, Kinder dürfen in Notfällen auch schon einmal auf die Arbeit gebracht werden, Home-Office ist ebenfalls kein Problem", sagte Melanie Steinhilber.

"Auch ich habe bewusst Elternzeit genommen, um eine Vorreiterrolle zu übernehmen", sagte Dominik Solleder, der außerdem näher auf die Unterschiede von Mann und Frau in der Unternehmensführung einging: "Männer sind geradliniger, direkter, ›straighter‹, Frauen machen sich dagegen mehr Gedanken, was aber durchaus auch von Vorteil sein kann", so Dominik Solleder. Claudia Klumpp bemerkte dazu: "Im Geschäftsleben versuche ich, meine weibliche Seite nicht so sehr auszuleben."