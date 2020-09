Balingen Frau hatte bei brutaler Attacke Todesangst

Das Drama beginnt damit, dass der Angeklagte heimlich die WhatsApp-Nachrichten seiner Frau liest und so auf eine Affäre von ihr aufmerksam wird. Von den gegenseitigen Liebesbekundungen der beiden macht er Screenshots und schickt sie an einen Großteil der Verwandtschaft, um seine Frau anzuprangern. Doch damit war die Geschichte noch nicht vorbei.

"Ich bringe dich um", flüstert er ihr ins Ohr

Wenige Wochen später verschafft sich der Angeklagte Zugang zu der ehemaligen gemeinsamen Wohnung in Balingen und überrascht sie, als sie im Schlafzimmer im Bett liegt. Mit einem kleinen Küchenmesser droht er, sie in die Brust zu stechen. Als sich die Frau wehrt, sagt er: "Das Messer reicht nicht, ich brauche ein größeres" – so die Schilderungen der Frau vor Gericht. Er geht in die Küche, holt ein größeres Küchenmesser und setzt es ihr an den Hals. "Ich bringe dich um", flüstert er ihr ins Ohr.

Die Frau wehrt sich und verletzt sich in Folge an den Händen und am Knie. Auch heute – ein halbes Jahr nach der Tat – leidet sie noch an Schmerzen und Einschränkungen im Alltag. Von den psychischen Schäden ganz zu schweigen. Schlussendlich gelingt es ihr allerdings zu flüchten. Aus Angst vor ihrem Mann geht sie weder zum Arzt, noch zur Polizei. Ein Fehler, denn es kommt noch schlimmer.

"Ich dachte, jetzt sterbe ich"

Etwa einen Monat später attackiert sie der Angeklagte erneut in ihrem Schlafzimmer. Sie schläft zu diesem Zeitpunkt und wird von dem Angriff völlig überrascht. Sofort setzt er beide Hände an ihren Hals und drückt mit voller Kraft zu. Sie bekommt keine Luft mehr. "Ich habe dich doch gewarnt, dass ich dich umbringen werde", soll er zu ihr gesagt haben.

Gleichzeitig hat er ihren Geliebten beschimpft und verspottet. "Hätte ich die Kraft gehabt, hätte ich ihn mit irgendetwas geschlagen, aber ich hatte kaum Kraft. Ich dachte, jetzt sterbe ich", schildert die Frau in Anwesenheit eines Mitglieds der Opferhilfe das Erlebte. "Ich habe einfach nur noch gehofft, dass es wenigstens schnell gehen würde." Doch es ging nicht schnell.

"Ich gehe erst, wenn du tot bist"

Etwa 90 Minuten soll die Würgeattacke insgesamt gedauert haben – so die Rekonstruktion vor Gericht. Innerhalb dieser Zeit soll sie mehrfach ohnmächtig geworden sein und sich darüber hinaus eingekotet haben. Um sie wieder zu wecken, soll sie der Angeklagte zwischendurch mit Wasser überschüttet haben. Sie kann sich noch daran erinnern, dass ihre Zunge irgendwann stark angeschwollen ist. Diese soll der Angeklagte anschließend versucht haben herauszureißen.

"Die Geschädigte war dem Tod sehr nahe", erläutert im späteren Prozessverlauf die Polizeibeamtin, die die Ermittlungen geführt hat. Im Verlauf der Tat soll der 54-Jährige außerdem den Puls seiner Frau gefühlt haben und anschließend zu ihr gesagt haben: "Bist du schon gestorben? Ich gehe erst, wenn du tot bist."

Angeklagter will Erklärung abgeben

Irgendwann soll er allerdings von ihr abgelassen haben. "Wehe du zeigst mich an", soll er gedroht haben. Es würde ihr außerdem sowieso nichts bringen, sagte er zu seiner schwer verletzten Frau. "Ich werde dann fünf bis sechs Jahre sitzen. Und wenn ich rauskomme, bringe ich dich um." Die Frau schafft es trotz ihrem kritischen Zustand zu einer Nachbarin zu fliehen, die anschließend die Polizei und Rettungskräfte verständigen kann. Der Angeklagte fährt mit seinem Auto davon, wird allerdings noch am gleichen Abend an seiner Wohnadresse von den Beamten festgenommen.

Am 28. September soll die Verhandlung weiter gehen. An diesem Tag sollen zahlreiche weitere Zeugen gehört werden. Auch der Angeklagte selbst hat angekündigt, an diesem Tag über seinen Anwalt einer Erklärung zur Sache abgeben.