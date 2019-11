Balingen Frau bewusstlos geschlagen: 51-Jähriger vor Gericht

Doch das gefiel nicht jedem: Eine 38-jährige Spaichingerin fühlte sich durch das ausgelassene Gehüpfe einer Frau aus einer vierköpfigen Gruppe, die vor ihr stand, gestört. Es kam zum Streit zwischen den beiden Popfans, in dessen Verlauf die 38-Jährige ihrer 44-jährigen Kontrahentin heftig in den Finger gebissen haben soll. Als deren Ehemann dies mitbekam, habe er sich von hinten an die 38-Jährige rangepirscht und sie mit einem heftigen Fausthieb auf den Kopf bewusstlos geschlagen – so der Vorwurf der Anklage.

Der Frau unterstellt, dass sie "am Hintern rumgefummelt" habe