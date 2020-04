Balingen Frau bei Unfall auf B 27 schwer verletzt

Balingen-Engstlatt - Eine junge Frau ist am Morgen des Ostermontags auf der Bundesstraße 27 in Richtung Tübingen gefahren, doch ihr Ziel erreichte sie nicht: Bei einem Unfall hat sie sich schwer verletzt. So schwer, dass ein Hubschrauber sie dringend in eine Notaufnahme fliegen musste. Wie konnte das nur passieren?