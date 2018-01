Balingen Frank Oidtmann gestaltet den Auftakt

Kammermusik steht am 15. April auf dem Programm. Es gastiert das Kammerensemble Gradus ad Parnassum mit Werken von Vivaldi, Händel, Fasch und Bach. Als Cellist wirkt Felix Thiedemann, auf der Zollernalb kein Unbekannter, mit. Das Ensemble Gradus ad Parnassum setzt sich vornehmlich mit der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und der historischen Aufführungspraxis auseinander. Alle Ensemblemitglieder absolvierten neben dem klassischen Musikstudium ein Studium in historischer Aufführungspraxis. "Gradus ad Parnassum" zeichnet sich durch Virtuosität und hervorragendes Zusammenspiel aus.

Das Vokalensemble Voices, Hearts & Souls unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy ist am 10. Juni zu Gast in Ostdorf. Mit alten Negro- und neuzeitlichen African-American Spirituals möchten die Sänger aus Balingen die Herzen der Zuhörer erreichen und ihre Seelen berühren.

Mit einem königlichen Instrument, der Harfe, werden kammermusikalische Werke am 16. September interpretiert. Es musizieren der Gronauer Organist Friedwald Hruby, die Harfenistin Angela Holzschuh und die Flötistin Anke Palmer. Der evangelische Kirchenchor von Ostdorf ist am 7. Oktober im Rahmen der Reihe zu hören. Er wird geleitet von dem Organisten Andreas Jenter, der auch Orgelwerke vortragen wird. Abgeschlossen werden die Medarduskonzerte am 4. November mit drei Sonaten für Viola da Gamba und obligates Cembalo von J. S. Bach. Andrea Fröhlich-Sum spielt Violoncello und am Cembalo Christoph Schanze, der künstlerische Leiter der Hechinger "Musik in der Villa".

Der Eintritt zu allen Medarduskonzerten ist frei; Spenden sind gern gesehen.