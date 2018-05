Balingen-Erzingen (wus). Frank Feuser soll bis zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019 kommissarisch als Ortsvorsteher die Erzinger Ortsverwaltung leiten. In seiner Sitzung am 15. März hatte der Ortschaftsrat beschlossen, dass der bisherige erste Stellvertreter von Ortsvorsteher Carsten Stuck diesen vertreten soll. Stuck kann seit Juni 2017 das Amt krankheitsbedingt nicht mehr ausüben und hat es Anfang April formell niedergelegt (wir haben berichtet). In der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch, 16. Mai, soll Feuser nun zu seinem kommissarischen Nachfolger gewählt werden. Der 55-Jährige ist seit 15 Jahren Mitglied des Ortschaftsrats und war nach dem Tod von Manfred Sauter 2016 schon einmal kurzfristig als Ortsvorsteher eingesprungen.